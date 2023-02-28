Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсантам

Президент выступил на коллегии ведомства

Подразделения ФСБ решали сложные и нестандартные задачи во время СВО, прикрывали границу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

По словам российского лидера, Запад никогда не брезговал использовать в своих интересах экстремистов. Президент поставил задачу развивать региональную систему противодействия терроризму, в том числе в новых регионах.

Путин поручил ФСБ поставить заслон украинским диверсионным группам. Также важно выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм и неонацизм.

Кроме того, ведомству поручено уделять серьезное внимание экономической безопасности и следить за исполнением гособоронзаказа, передает РИА Новости.

Ранее в Кремле отметили, что "значение ФСБ в текущем моменте трудно переоценить".

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