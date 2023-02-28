Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ

На донецком направлении за сутки уничтожены около 350 украинских военных

Минобороны во вторник отчиталось о ходе спецоперации. Средствами ПВО за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены восемь украинских БПЛА в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской народной республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой народной республики и Лесное Запорожской области.

Также ВС России уничтожили склад ВСУ на херсонском направлении в районе населенного пункта Токарево. На донецком направлении за сутки уничтожены около 350 украинских военных, девять единиц техники.

В районе Угледара, Шевченко в ДНР и возле Зеленого Гая на Запорожье противник потерял за сутки до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, пять единиц техники и склад боеприпасов.

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