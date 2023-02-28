ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией

18:11
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Участники акции требуют остановить рост цен и тарифов

Кадры из Кишинева. Антиправительственный протест оппозиции перерос в столкновения со спецназом, который оцепил все подходы к мэрии, не давая митингующим пройти к площади перед зданием. В центре города движение транспорта парализовано.

Среди участников акции много пожилых людей, они требуют остановить рост цен и тарифов и призывают уйти в отставку президента Майю Санду и её кабинет.

Энергетический кризис в Молдавии набирает обороты: газ за год подорожал почти в семь раз, а электроэнергия - в четверо. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. Инфляция рекордная за последние 20 лет - 34 %. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на оппозицию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Протесты в Кишиневе
Протесты в Кишиневе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.