Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией

Участники акции требуют остановить рост цен и тарифов

Кадры из Кишинева. Антиправительственный протест оппозиции перерос в столкновения со спецназом, который оцепил все подходы к мэрии, не давая митингующим пройти к площади перед зданием. В центре города движение транспорта парализовано.

Среди участников акции много пожилых людей, они требуют остановить рост цен и тарифов и призывают уйти в отставку президента Майю Санду и её кабинет.

Энергетический кризис в Молдавии набирает обороты: газ за год подорожал почти в семь раз, а электроэнергия - в четверо. На этом фоне у населения растут долги за коммунальные услуги. Инфляция рекордная за последние 20 лет - 34 %. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на оппозицию.

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