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Финляндия начала строить забор на границе с Россией

17:19
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Тестовый участок построят к лету

Финляндия начала строительство забора на границе с Россией в районе погранперехода Иматра-Светогорск. Как сообщает портал YLE, там будет построен трехкилометровый тестовый участок.

"Власти проведут эксперимент, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или массу людей, которые, возможно, прибудут с востока", - говорится в сообщении.

В марте, как ожидается, начнется прокладка дороги, а после – создание системы технического контроля. Пилотное ограждение будет готово к концу июня. Работы оцениваются в шесть миллионов евро. Всего власти Финляндии выделили почти 140 миллионов евро на строительство заграждения на границе с Россией.

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