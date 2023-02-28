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Собянин утвердил планы развития московской системы образования на 2023 год

18:11
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Город уделяет большое внимание развитию образования

В Москве утвердили приоритетные планы развития столичного образования на 2023 год. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Так, с сентября в городе начнёт действовать единый стандарт предпрофессионального образования, а столичные технологии и наработки теперь станут использовать по всей России.

"С этого года Московская электронная школа — основа для развития федеральной информационной системы "Моя школа", - написал мэр.

Кроме того, в городе планируется ввести новые школы и детские сады. Собянин напомнил, что за 12 лет в Москве построили 528 новых зданий школ и садов.

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