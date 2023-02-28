ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин приостановил участие России в ДСНВ

18:17
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Речь о полном выходе из договора не идет

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия нашей страны в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россия назвала условие переговоров с НАТО по ДСНВ

Президент России заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, в своем послании Федеральному собранию. При этом Путин отметил, что речь о полном выходе из договора не идет.

В Минобороны России позже уточнили, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а процесс обмена уведомлениями в рамках соглашения "существует и будет реализован в полном объеме".

Заключенный между Россией и США договор был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.