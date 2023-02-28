Путин приостановил участие России в ДСНВ

Речь о полном выходе из договора не идет

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия нашей страны в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России заявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, в своем послании Федеральному собранию. При этом Путин отметил, что речь о полном выходе из договора не идет.

В Минобороны России позже уточнили, что Москва будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, а процесс обмена уведомлениями в рамках соглашения "существует и будет реализован в полном объеме".

Заключенный между Россией и США договор был подписан в Праге 8 апреля 2010 года. Он предполагает сокращение ядерных арсеналов обеих стран.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"