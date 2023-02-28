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США узнали о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву

19:15
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Такие сообщения получает Пентагон

США получают данные о том, что американская военная помощь Киеву используется ненадлежащим образом. Об этом сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
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"Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать", - заявил он в ходе слушаний в Конгрессе США (цитата по РИА Новости).

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России рассказали, что страны НАТО передали Украине 1170 комплексов ПВО и 440 танков с декабря 2021 года. Однако российские военные уже уничтожили большую часть переданной Западом Украине военной техники.

Во время своего визита в украинскую столицу президент США Джо Байден заверил в сохранении приверженности Вашингтона поддержке Украины, а также пообещал оказывать Киеву помощь столько, сколько потребуется.

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