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Минтруд предложил повысить социальные пенсии на 3,3%

19:41
  • вторник
  • 28 февраля 2023

В дополнение к проведенной в июне индексации на 10%

Социальные пенсии с 1 апреля могут быть повышены еще на 3,3%. С таким предложением выступило Министерство труда.

"Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%", - сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что индексация социальных пенсий за 2022 год проходит в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года - еще на 3,3%. Таким образом за год социальные пенсии увеличиваются на 13,6%, пишет РИА Новости.

Как отметил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов, совокупный темп роста социальной пенсии будет выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%.

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