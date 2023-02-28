Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований

Документ был внесен в Госдуму 26 октября

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму 26 октября. Он предполагает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. В случае, если иностранные слова не имеют аналога в русском языке, они могут быть использованы.

Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, санкции за несоблюдение вводимых норм русского языка в речах политиков, в средствах массовой информации, в официальной переписке ведомств "законом регламентироваться не могут".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"