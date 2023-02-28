ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал закон о защите русского языка от заимствований

20:10
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Документ был внесен в Госдуму 26 октября

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

Законопроект был внесен правительством в Госдуму 26 октября. Он предполагает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. В случае, если иностранные слова не имеют аналога в русском языке, они могут быть использованы.

Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, санкции за несоблюдение вводимых норм русского языка в речах политиков, в средствах массовой информации, в официальной переписке ведомств "законом регламентироваться не могут".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Урок русского языка
Урок русского языка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.