Собянин утвердил проект планировки второго и третьего участков Бирюлёвской линии метро

Подготовка к строительству линии метро начнется уже в этом году

Сергей Собянин утвердил проект планировки второго и третьего участков Бирюлевской линии столичного метрополитена. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Подготовительные работы по строительству начнутся уже в этом году.

Новая ветка подземки пройдет от станции "ЗИЛ" в районы Бирюлево Восточное и Западное. Она улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы с населением более 700 тысяч человек, а также разгрузит другие линии и прилегающие дороги.

На проектируемых участках длиной порядка 16 км планируется построить семь станций: "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлево".

Проект первого участка линии был утвержден в 2021 году, напомнил Собянин. Он включает в себя три станции: "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"