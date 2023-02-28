"Морально уставшие": новобранцы ВСУ отказываются вступать в бой

Украинские националисты несут большие потери

Российские военные развивают наступление на ключевых направлениях в зоне СВО. Как заявили в Минобороны, украинские националисты несут большие потери в живой силе и технике. За сутки радикалы лишились десятков бронеавтомобилей и гаубиц. В Запорожской и Херсонской областях высокоточными ударами ликвидированы склады с боеприпасами для ВСУ. Одними из самых горячих точек остаются Артемовск, где завершается окружение города, а также окрестности Кременной.

Кадры реального боя. Российские десантники отражают попытку ВСУ контратаковать. Место действия – лес под Кременной. Все последние недели противник крайне активен в этом районе. Но передвижение вражеской техники отслеживают с воздуха и накрывают квадрат огнем артиллерии.

Разведка выявляет опорные пункты украинских боевиков. Этот уничтожают при помощи установки "Змей Горыныч". Для ликвидации другого опорного пункта задействуют разведку ВДВ на мотовездеходах и бронеавтомобилях "Тигр". Изначально по позициям противника выпускают управляемую ракету из ПТРК "Фагот". Огонь поддерживают из автоматического гранатомета "Пламя". А танк Т-72Б3 завершает разгром неприятеля.

Камера объективного контроля фиксирует, как артиллерия уничтожает ангар на позициях ВСУ в Макеевке. В помещении, по данным разведки, укрывали грузовики "Хамви" и внедорожник. Ожесточенные бои под Сватово и в Артемовске.

В полуокруженном Артемовске сдаются в плен украинские военные. Рассказывают о безразличном отношении командиров к подчиненным. Один из примеров - получили координаты позиции, где должны были занять оборону. Но там их уже ждали российские солдаты - противник сложил оружие. Всё чаще новобранцы ВСУ отказываются выполнять преступные приказы и вступать в бой.

"Руки обмораживаются, ноги обмораживаются. Холод - не переодеться. Ничего такого нет. Очень уставшие, морально уставшие", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Во вторник залп из РСЗО "Хаймарс" накрыл вагоностроительный завод в Стаханове. Пробита кровля, в бетонном полу глубокие вороники. Есть раненые. 10 снарядов натовского калибра украинские боевики выпустили по Горловке. Ранены женщина и ребенок 17-го года рождения.

Эти снаряды больше не представляют опасности ни для мирных жителей, ни для российских военных. В селе Давыдовка российские силовики обнаружили схрон с боеприпасами. Он был оборудован в земле, по всей видимости, при отступлении подразделения ВСУ. В тайнике больше 140 осколочно-фугасных снарядов различного калибра. Взрывотехники Росгвардии уничтожили содержимое схрона с помощью накладного заряда.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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