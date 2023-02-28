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Мишустин обсудил реализацию национальных проектов

22:25
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Активная работа велась по всем направлениям

На реализацию национальных проектов и государственных программ выделяются огромные ресурсы, и каждый рубль должен использоваться с максимальной эффективностью. Об этом во вторник заявил глава кабмина на профильной стратегической сессии.
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Так, по итогам прошлого года, несмотря на беспрецедентные ограничения недружественных стран, удалось укрепить стабильность экономики. А бизнесу - переформатировать свои производственные цепочки и наладить новые рынки сбыта в том числе и за рубежом.

В России действуют самые разные нацпроекты, которые затрагивают сферы образования и здравоохранения, обновление социальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья и многие другие. Премьер подчеркнул, что активная работа велась по всем направлениям. А с нового года для реализации этих госпрограмм можно привлекать и внебюджетные источники, отмечает "ТВ Центр".

"Главная задача – продолжить развитие экономики с учётом изменений и вероятных внешних вызовов. Сегодня мы подведём итоги реализации национальных проектов. По большинству национальных проектов уровень достижения годового плана близок к 100%, кассовое исполнение – также", - заявил Мишустин.

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