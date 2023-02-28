На Ставрополье детей-сирот заселили в холодные квартиры

В квартирах сыро и влажно

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за нарушений прав сирот в Ставропольском крае. Там возвели новостройки для выпускников детских домов. Новосёлам торжественно вручили ключи, но выяснилось, что в квартирах жить невозможно. Сироты жалуются на холод, плесень и неподъемные счета за электроэнергию.

Тот самый случай, когда температура за окном и в квартире примерно одинаковая. А на улице - зима. И пронизывающий холод - вовсе не единственная проблема "нехорошего" дома. В квартирах сыро и влажно. Единственный источник отопления - электрообогреватели. Нет электричества - нет и тепла. Но даже и те переносные батареи, которые стоят в каждой комнате, не всегда справляются с задачей.

В таких ужасных условиях жители этого дома существуют не первый год. Дом - социальный. Заселён, в основном, детьми из детских домов и сиротами. Снимать другие квартиры, имея, по сути, свою жилплощадь, не у всех есть возможности. Продать жильё ещё сложнее. Слава о доме с целым ворохом проблем ходит по всему Новопавловску.

Каждый месяц приходят километровые счета за электроэнергию. Платить коммуналку в 10 тысяч за комнату без удобств местные не в состоянии. Неоднократно обращались за помощью в различные инстанции. Жители уверены: их дом изначально был принят с нарушениями. Ошибки, вероятно, были допущены ещё при закладке фундамента, раз за четыре года новое здание пошло трещинами. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре.

"В целях восстановления нарушенных прав заявителей работниками прокуратуры принимались исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В январе 2022 года прокуратура Кировского района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании регионального имущественного фонда провести энергетическое обследование домов. Судом требования прокуратуры удовлетворены, обследование произведено", - сообщила Полина Пушкарная, старший помощник прокурора Ставропольского края.

Прокуратура подтвердила, что установленные в квартирах отопительные приборы действительно не соответствуют заявленным. В связи с чем инициировала замену обогревателей на энергосберегающие. В Ставрополе по вопросам проблемного дома был организован "круглый стол".

"Работа будет продолжаться. В обязательном порядке имущественный фонд Ставропольского края будет осуществлять контроль за тем, что происходит в этих жилищных помещениях. На сегодняшний день там в течение определённого количества времени ведётся фиксация температурного режима. Кроме того, в рамках гарантийных обязательств заявлены претензии к застройщику, которые он будет обязан устранить", - отметила Евгения Мосина, заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края.

Впрочем, по срокам представители местного минимущества сориентировать не смогли. В конце этого года между сиротами и ведомством края заканчивается договор найма.

Александра Сергомасова, Анна Александрова, "ТВ Центр".

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