В Каталонии вводят новые ограничения из-за сильной засухи

Занесло и пляжи солнечной Майорки

Власти Каталонии объявили о введении новых ограничений на подачу воды из-за сильной засухи. Она продолжается уже два с половиной года. Новые правила затронут почти 6 миллионов граждан. В частности, запрещается поливать свои сады, установят и норму расхода воды в день - 230 литров на человека. Возможно, ситуацию несколько смягчит снегопад, который прошел в Каталонии.

Сугробы почти в полметра, сильно вьюжит — кактусы по самые макушки замело. Вместо пальм белоснежные столбы. Всю эту зимнюю сказку показывают по национальному телевидению.

Майорка к зимним прелестям оказалась не готова. Здесь даже в феврале обычно 15 градусов тепла. А сейчас температура за окном все минус 2. И ладно бы просто минус. Шторм несет на побережье огромные ледяные волны. Жителей попросили сидеть по домам. Из-за ненастья стало пропадать электричество. В теплые края не уехать: автобусы между городами официально не ходят. Те, кто решил скрыться на личном авто, тоже расстраиваются.

Подробнее – в репортаже Оксаны Коваленко

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