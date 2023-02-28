В Москве наградили победителей конкурса "Пробуждая сердца"

Творческие работы представили более 12 тысяч участников

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе во вторник награждали победителей второго творческого конкурса "Пробуждая сердца". Он организован "Бессмертным полком" России при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и посвящен памяти народного артиста СССР Василия Ланового.

Более 12 тысяч участников конкурса, среди которых много школьников со всей России и 15 стран мира, представили творческие работы. Председатель жюри народная артистка России Ирина Купченко отметила, что многие юные авторы продемонстрировали глубокое понимание сложных тем, искренность и сопереживание.

"Люди разучились выражать сложные чувства. И когда девочка выучит наизусть и прочитает монолог Татьяны из "Евгения Онегина" - у нее эти чувства останутся внутри. Поэтому, конечно, что они читают классику, а еще стремятся через себя пронести - это у них останется навсегда", - отметила Ирина Купченко.

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