"Стараются приводить в сознание": что известно о состоянии Костомарова

Его самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова по‑прежнему стабильно тяжелое. Об этом во вторник рассказал "Матч ТВ" источник, знакомый с ситуацией.

"Врачи стараются приводить его в сознание, но самочувствие пока не позволяет долго бодрствовать", - сообщил источник.

Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

26 февраля сообщалось, что фигурист постепенно приходит в себя и выходит из медикаментозного сна.

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