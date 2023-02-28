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Киркоров о болезни Пугачевой: "Информация засекречена"

20:56
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Певица якобы уехала в Израиль на лечение

Близкие Аллы Пугачевой раскрыли истинную причину отъезда звезды из России. В Израиле Примадонна якобы лечится от некоей болезни.

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Откровениями о жизни Пугачевой поделился отец бывшего мужа певицы Филиппа Киркорова Бедрос. Исполнитель рассказал, что ее отъезд из России не связан с политикой.

"Я слышал, что Алла Пугачева уехала в Израиль на лечение", - рассказал Бедрос Киркоров "Комсомольской правде". 

При этом он не знает, чем именно болеет Пугачева, поскольку "эта информация засекречена", а сама она "не хочет этого раскрывать".

29 сентября в СМИ появились сообщения о том, что Алла Пугачева с детьми покинула Россию и улетала в Израиль. Обратного билета у звездного семейства якобы не было. Позднее СМИ сообщили, что певица выставила на продажу за 1 млрд рублей замок в деревне Грязь, в котором она жила вместе со своим супругом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом).

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