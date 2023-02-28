"Белый" район Атланты решил отделиться от города

Жители хотят создать собственную полицию

Пока Америка провоцирует конфликты по всему миру, в самих США намечается раскол. Ещё только в рамках одного города, а именно Атланты. Там богатый белый район решил отделиться от остального мегаполиса, где, в основном, проживают афроамериканцы.

Голливудская улыбка, солидный возраст и роскошное поместье в самом дорогом районе Атланты. 77-летнюю Элеонору Боулз можно назвать воплощением той самой заветной американской мечты. Впрочем, у этой истории, увы, трагический финал.

Тело женщины обнаружили в гараже в ее доме. Элеонора погибла от множественных ножевых ранений. Пропали деньги, телефон и личные вещи. Фото с камеры видеонаблюдения: на них, как считают полицейские, убийца.

В путеводителях "Бакхед" описывается как тихий и спокойный район живописных зелёных улиц, с примечательной архитектурой и самыми выдающимися ландшафтными решениями ни много ни мало всего американского юга. Что-то вроде местной Рублевки. И формально - часть Атланты, где картина с преступностью далека от идеала.

Количество убийств за год выросло на 63%. Только лишь за 5 месяцев зафиксировано три сотни инцидентов со стрельбой. Наглядная иллюстрация достижений полицейской реформы, которую вот уже несколько лет осуществляют демократы.

Все высокопарные призывы, по сути, свелись к одному - урезанию прав полицейских и, главное, финансирования. Хочешь быть в безопасности — плати. Все большую популярность в Штатах набирают услуги охранных предприятий. В одном из городков на границе местные жители даже наняли латиноамериканскую мафию. Крепкие ребята, патрулирующие городские улицы – залог спокойствия.

Преступность в Бакхеде имеет четкую этническую принадлежность. Да и сам район называют "белым", ведь темнокожего населения там лишь 11 %. Средний доход семьи - 150 тысяч долларов в год. В Атланте денег у населения меньше, а афроамериканцев ровно половина. Вот и проведя нехитрые математические операции, жителям района пришла в голову светлая идея – отделиться и создать свой собственный город, со своей службой полиции и тюрьмой.

Республиканский комитет в сенате Штата - "за". Но демократы вряд ли отпустят Бакхед в свободное плавание. Район даёт 40% всех налоговых поступлений. Из чего тогда платить пособия чернокожим безработным.

"Это создаст опасный прецедент, который приведет к увеличению затрат и создаст хаос, например, в наших государственных школах. Я надеюсь, нам не придётся к этому возвращаться", - говорит Кениата Митчелл, директор по связям с государственными органами мэрии Атланты.

И ведь не просто богатые белые жиру бесятся. У жителей Мейбелтона, это в Джорджии, нет роскошных особняков и дорогих машин, но есть желание стать пусть маленьким, но гордым городом!

И процесс уже, кажется, не остановить. Спасибо демократам за их политические достижения. Богатые белые, глубинный американский народ, да и многие другие граждане США устали от разгула преступности и либеральной вакханалии. Так что идея "сидящего града на холме" обретает новые очертания – за высоким забором, а еще лучше рвом с крокодилами.

Матвей Шестаков, Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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