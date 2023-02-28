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Пентагон: конфликт на Украине может продлиться до трех лет

21:35
  • вторник
  • 28 февраля 2023

В оборонном ведомстве США не знают траекторию развития конфликта

Заместитель министра обороны США Колин Каль озвучил свой прогноз по срокам завершения конфликта на Украине.
Столтенберг оценил риски расширения помощи Украине

"Мы не знаем траекторию развития конфликта. Конфликт может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года", - сообщил он в Конгрессе (цитата по РИА Новости).

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ заявил, что сейчас уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине. Белорусский лидер считает, что для Киева "нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас, без предварительных условий".

Ранее страны Запада приняли решение о передаче Киеву нескольких десятков танков, однако позже выяснилось, что это может произойти не ранее чем через несколько месяцев.

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