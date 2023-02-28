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Илон Маск заявил о почти полном окружении Артемовска

22:46
  • вторник
  • 28 февраля 2023

Ситуация в городе гораздо хуже, чем это официально признает Киев

Американский предприниматель Илон Маск заявил о почти полном окружении Артемовска российскими войсками. Своим мнением бизнесмен поделился в комментарии под картой, на которой показано положение дел вокруг города в ДНР.

"Практически окружен", — написал предприниматель в Twitter (цитата по РИА Новости).

Между тем, по данным западных СМИ, ситуация в Артемовске гораздо хуже, чем это официально признает Киев.

"Ситуация в Бахмуте (Артемовске - прим. ред.) сейчас очень сложная. Она намного хуже, чем говорят официально", — сказал украинский военный журналистам. По его словам, "нужно добавить сто процентов к сложности", о которой говорят официальные лица.

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