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Игра вдолгую: эксперт объяснил логику антироссийских санкций Запада

08:53
  • среда
  • 01 марта 2023

Ограничения - обоюдоострое оружие

Осознают ли западные политики безнадежность санкционного давления на Россию? Как сказываются на экономике стран Европы введенные ими же ограничения на поставки наших нефти и газа? Можно ли рассчитывать, что укрепление партнерства Москвы с Пекином и Дели вынудит противников России исправить свой курс?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Санкции - это обоюдоострое оружие. Европейские политики не могут расписаться в неэффективности принятых против России мер, ведь им скажут - ну раз вы такие бездейственные, тогда уходите в отставку. Поэтому они говорят о любых факторах, которые складываются на рынке, - "а мы так и затевали". Вот, например, Европа более-менее нормально прошла отопительный сезон, зима просто-напросто была теплая. А европейские политики сообщают, что таков и был их хитрый план. Свои неудачи они объясняют так - когда-нибудь это сработает, мы же вдолгую играем", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Юшкова смотрите в видео

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