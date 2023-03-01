Неловко быть белым: борьба Запада с расизмом превратилась в анекдот

Анну Каренину играет чернокожая, а из литературных романов убирают определенные слова

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья - несчастна по-своему. Лев Николаевич Толстой и предположить не мог, какой интересной станет драма Анны Карениной в XXI веке. В прочтении манчестерского Театра Королевской биржи. Какими новыми красками заиграет персонаж!

Да, это она. Анна Каренина, русская дворянка. Чернокожая. Посмотреть на сие действо можно за 20 фунтов стерлингов - стартовая цена билета.

Так и формируется представление о русской культуре. Сама актриса, нигерийка Они Ухиара, глубоко погрузилась в образ. И отметила идеологическую подоплеку: "Эта история запретной любви в империалистической России до сих пор остается самым сильным рассказом о человеческом сострадании и слабости".

Британия - это вам не империалистическая Россия. Там решили переписать и легендарного Джеймса Бонда, бившегося за ценности свободного мира. Оказалось, и у него с ценностями не все в порядке. Из романов Яна Флемминга будет удалено слово "негр", некоторые образы чернокожих переработаны.

Белым быть сейчас вообще неловко. Сам президент США оправдывается: я, говорит, хоть и белый парень, но далеко не дурак. Утверждение спорное, но ему простительно, он украинцев с иранцами путает. Расистские выпады углядели даже в нашем мультике "Ну, погоди!", который промелькнул в популярной компьютерной игре Atomic Heart: там на экране появляется статуя африканского лучника-аборигена. Мы-то с вами понимаем, что здесь сплошной интернационализм. А вот зарубежные пользователи сочли подобное изображение расистским и издевательским. Так пусть самой большой трагедией в их жизни будет гибель Анны Карениной.

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