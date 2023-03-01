Число жертв столкновения поездов в Греции приблизилось к 30

Пострадали 85 человек

Растет число жертв страшной аварии на севере Греции - при столкновении пассажирского и грузового поездов погибли 29 человек, еще 85 пострадали, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас пострадавшие в больницах - состояние 25-ти оценивается как тяжелое.

Пассажирский состав следовал из Афин в Салоники, авария произошла неподалеку от города Лариса. Три вагона перевернулись, начался пожар. В момент столкновения в поезде находились 350 человек. Удар был такой силы, что часть конструкций вагонов отбросило на 100 метров от железнодорожного полотна.

На место катастрофы прибыли десятки автомобилей скорой помощи, пожарные и другие экстренные службы. По предварительной версии, причиной крушения могла стать ошибка при смене железнодорожных путей, из-за чего два состава оказались на одном маршруте.

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