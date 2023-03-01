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Мангалы, самокаты и лекарства: как изменится жизнь россиян с 1 марта

08:36
  • среда
  • 01 марта 2023

Вступает в силу целый ряд законов и правил

Теперь о нововведениях для россиян с 1 марта. Вступает в силу целый ряд законов и правил, напоминает "ТВ Центр".

В трех регионах - столице, Подмосковье и Белгородской области - стартует трехлетний эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Покупатели смогут приобрести медикаменты по электронному предписанию врача.

С этого дня меняются правила разжигания мангалов на дачных участках - теперь минимальное расстояние от построек для жарки шашлыков составляет 5 метров.

Важные изменения для общественного транспорта - к работе в такси, автобусах, троллейбусах и трамваях не будут допускаться люди, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления.

Также с 1 марта полноценными участниками дорожного движения становятся те, кто управляет электросамокатом, гироскутером, моноколесом. Предельно допустимая скорость для них - 25 километров в час.

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