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Российские десантники эффективно используют дроны-камикадзе "Бумеранг"

09:13
  • среда
  • 01 марта 2023

Аппарат может преследовать движущуюся цель на скорости до 170 километров в час

Во время штурма вражеских позиций подразделения российских десантников эффективно используют дроны-камикадзе "Бумеранг", сообщило Минобороны.

Небольшие коптеры со специальной емкостью, заполненной пластидом и поражающими элементами, предназначены для уничтожения противника в блиндажах и других укрытиях. Также аппарат может преследовать движущуюся цель на скорости до 170 километров в час.

Оператор использует специальные VR-очки, а помощник отслеживает по электронной карте направление полета беспилотника и корректирует его работу.

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Дрон-камикадзе "Бумеранг"
Дрон-камикадзе "Бумеранг"
Дрон-камикадзе "Бумеранг"
Дрон-камикадзе "Бумеранг"
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