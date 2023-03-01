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Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса

09:15
  • среда
  • 01 марта 2023

Гвардии ефрейтор Дмитрий Черкашин при доставке наших раненых бойцов в один из полевых госпиталей столкнулся с группой ВСУ

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии сержант Денис Жанчипов во время освобождения населенного пункта обнаружил группу радикалов в заброшенном здании и принял решение атаковать. В ходе боя он лично уничтожил пятерых националистов. А несколькими днями позже отделение Дениса не допустило прорыва нашей обороны и под шквальным огнем противника отстояло позиции.

Гвардии ефрейтор Дмитрий Черкашин при доставке наших раненых бойцов в один из полевых госпиталей столкнулся с группой ВСУ. Противник был ликвидирован. Российские военнослужащие не пострадали. А экипаж боевой машины Черкашина продолжил выполнять задачи по прикрытию автомобильных колонн.

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