Более 45 тысяч погибших: в Турции продолжают разбирать завалы

Землетрясение 6 февраля стало самым мощным за последние 80 лет

Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям республики.

Землетрясение 6 февраля стало самым мощным за последние 80 лет. За ним последовали сотни афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях. Три недели Турцию продолжает регулярно "потряхивать". Новые подземные толчки магнитудой 5,6 и 4,1 зафиксированы накануне в центральной части страны.

В пострадавших регионах продолжают работу экстренные службы. В городе Адыяман спустя 21 день после катастрофы под завалами обнаружили живую лошадь. Она оказалась зажата между бетонными плитами. Несмотря на истощение, животное самостоятельно выбралось из ямы по обломкам здания.

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