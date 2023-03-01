Российские военкоры рассказали об атаке в Полтавской области "странными объектами"

В Кременчуге произошла серия мощных взрывов

Российские военные корреспонденты в среду, 1 марта, рассказали о том, что "странные объекты атакуют Украину". При этом гремят взрывы в городе Кременчуг Полтавской области.

Как сообщается в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны", предположительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) пытаются сбить воздушные объекты.

Украинские средства массовой информации утверждают, что эти объекты летят в 4-5 километрах над землей "строго по направлению ветра". Журналисты выражали уверенность в том, что "это тот металлический шар".

Некоторые украинские СМИ предполагали, что речь идет о двух беспилотниках Shahed-136.

28 февраля в российском Министерстве обороны рассказали, что средствами ПВО за сутки сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены восемь украинских БПЛА и склад ВСУ.

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