При этом Вашингтон заверяет в поддержке Киева

Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом заявила во вторник, 28 февраля, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Во время слушаний в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США республиканец Марк Гарсия отметил важность для американских налогоплательщиков возможной самостоятельной закупки Киевом вооружений вместо того, чтобы получать их бесплатно.

В ответ Уолландер признала, что до сих пор украинские власти "не делали никаких крупных закупок у американских военных компаний, хотя "это очень хорошая мысль".

Представитель Пентагона напомнила о финансовых трудностях Украины, однако заявила, что "им следует начать приобретать некоторые средства". По мнению Уолландер, Вашингтону нужно добиться того, чтобы украинские власти "начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, что мы будем делать для их поддержки", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт завершится, когда США перестанут поставлять оружие киевскому режиму. Заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о том, что конфликт завершится, когда Россия остановит спецоперацию, российский политик назвал рафинированным враньем.

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