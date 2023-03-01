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Вучич рассказал о признании Запада в участии в конфликте на Украине

09:02
  • среда
  • 01 марта 2023

Белград отказывается вводить санкции против России

Западные лидеры признавали свою вовлеченность в конфликт на Украине. Такое заявление во вторник, 28 февраля, сделал президент Сербии Александр Вучич.
Американцы постепенно меняют свое отношение к украинскому конфликту

Как уточнил политик, не называя конкретных фамилий, в разговорах с ним лидеры ряда западных стран признавали, комментируя боевые действия, что "мы часть этого, даже если открыто говорим, что нет".

Сербия по-прежнему придерживается позиции, согласно которой Россия и Украина являются братскими государствами, а также выступает за урегулирование конфликта дипломатическими способами. Вучич подчеркнул, что Белград не станет присоединяться к антироссийским санкциям, хотя поддерживает территориальную целостность Украины, сообщает RTS.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил под вопрос содержание возможного разговора российского лидера с коллегами из западных стран. Представитель Кремля подчеркнул, что "одно дело, когда вы сохраняете нейтралитет в отношении сторон конфликта, а другое — когда вы косвенно принимаете участие в боевых действиях и декларируете свое намерение увеличивать вовлеченность, причем на стороне одного из участников, в данном случае Украины".

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Александр Вучич
Александр Вучич
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