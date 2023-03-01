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В России изменились правила проезда перекрестков с круговым движением

09:17
  • среда
  • 01 марта 2023

Изменения начинают действовать 1 марта

С 1 марта 2023 года в России действуют новые правила проезда перекрестков с круговым движением. Поправки в правила дорожного движения (ПДД) были одобрены федеральным правительством осенью 2022 года.

Согласно новым нормам, при въезде на такой перекресток не с главной, а со второстепенной дороги водитель должен уступить тем, кто уже движется по нему.

По прежним правилам при въезде на перекресток с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 (круговое движение), водитель должен был уступить дорогу находящимся на нем автомобилям — независимо от того, с главной или второстепенной дороги он въезжает.

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин выразил мнение, что такое изменение ПДД — "редакционная подчистка" для исключения неоднозначности толкования формулировки, сообщает РИА Новости.

В России также продолжается работа над включением в правила дорожного движения норм для пользователей электросамокатов. В МВД сообщали, что после вступления в силу 1 марта 2023 года обновленных правил дорожного движения будут привлекать нарушителей на электросамокатах к ответственности как пешеходов, им грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.

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