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Рядом с линией соприкосновения наградили российских бойцов

10:08
  • среда
  • 01 марта 2023

Среди награжденных - медбрат с позывным "Лукас"

За героизм, отвагу и самоотверженность - награды рядом с линией соприкосновения у стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, получили отличившиеся бойцы Южного военного округа, передает "ТВ Центр".

Ордена Мужества, медали "За заслуги перед Отечеством, "За отвагу", Суворова, Жукова и "За спасение погибавших" вручил заместитель командующего группировки.

Награды получили в том числе призванные в рамках частичной мобилизации и военные медики. Так, среди награжденных - медбрат с позывным "Лукас". 

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