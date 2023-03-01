В России перенесли проверки систем оповещения

Это связывают с хакерскими атаками

Министерство чрезвычайных ситуаций России (МЧС) перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Власти региона отметили, что запланированная на утро 1 марта в Томской области комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена.

По информации МЧС, которую цитируют в томской обладминистрации, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи. Там уточнили, что перенос проверки затрагивает все регионы России, сообщает "Интерфакс".

28 февраля в МЧС опровергли введение режима воздушной тревоги в ряде российских регионов. В ведомстве объяснили, что срабатывание систем оповещения, которое вызвало такие предположения, произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых субъектах Российской Федерации.

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