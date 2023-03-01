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Ряду российских компаний запретили использовать зарубежные мессенджеры

09:59
  • среда
  • 01 марта 2023

Вступили в силу поправки в закон "Об информации"

Сервисы Telegram, WhatsApp, Viber, Discord и некоторые другие относятся к иностранным мессенджерам, которые с 1 марта 2023 года ряду российских организаций запрещено использовать при предоставлении услуг. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ведомство пояснило, что с 1 марта 2023 года в силу вступают поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", принятые в 2022 году.

В соответствии с законодательными изменениями ряду организаций в России запрещено использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг.

Роскомнадзор просит российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности, сообщается на официальном сайте ведомства.

В феврале в России заработала система "Окулус" для автоматизированного поиска фактов нарушений российского законодательства в изображениях и видео, размещенных в интернете. Разработчики рассказали, что "Окулус" "автоматически обнаруживает такие правонарушения, как "экстремистская тематика, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганда ЛГБТ".

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