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МИД: украинские порты могли использоваться для доставки радиоактивных материалов

10:22
  • среда
  • 01 марта 2023

Москву это беспокоит

Порты Одессы и Черноморска, задействованные в "зерновой сделке", могли использоваться для доставки радиоактивных материалов на Украину.

ОБ этом в среду, 1 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так, в частности, 16 февраля в порт Черноморска в обход таможни прибыли контейнеры с радиоактивными веществами и англоязычной маркировкой. А 19 февраля в порт Одессы на одном из сухогрузов были доставлены аналогичные контейнеры, содержащие радиоактивное вещество "Калифорний-252".

По данным разных ресурсов, при приемке вещества в порту Одессы была отключена система радиоактивного мониторинга, сообщили в МИД.

"Это не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность.", - отметила Захарова.

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