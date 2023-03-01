Более 30 погибших: главное о столкновении поездов в Греции

Как это могло произойти - выясняют сейчас компетентные органы

Груды искореженного металла, клубы дыма, фонари спасателей. Всю ночь возле греческого города Лариса разбирали обломки и искали выживших. К этому часу в списке погибших 32 человека. 85 пострадали, около 50 находятся в больницах. 25 из них в тяжелом состоянии.

Одна из крупнейших в истории страны железнодорожных катастроф произошла около полуночи. Пассажирский поезд шел из Афин в Салоники со скоростью 160 километров в час, когда на его пути внезапно оказался товарный состав. В результате лобового столкновения локомотивы и передние вагоны сошли с рельсов, начался пожар.

При современных скоростях заметить опасность и вовремя среагировать на нее машинисту просто нереально. Во всем мире безопасность движения давно обеспечивают электронные системы управления. Но, как оказалось, только не в Греции. И это одна из наиболее вероятных причин катастрофы.

"Электронные системы не работают годами. Все делают в ручном режиме. Не функционирует система сигнализации. Управление движением на данном участке ведется в основном по радио. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, писали жалобы. И вот произошло немыслимое: два поезда оказались на одном пути. Результаты вы видите", - говорят эксперты.

"Машинист лишь выполняет указания, которые поступают по связи. Он не может знать, что находится впереди и есть ли кто-то или что-то на его пути", - отметил Яннис Дицас, президент Всегреческой федерации железнодорожников.

В поисково-спасательной операции тут же задействовали 150 пожарных и сорок машин скорой помощи. Наибольшие трудности с разбором первых двух вагонов – они перевернулись и сильно искорежены. Шансов на то, что в них еще могут оставаться выжившие, почти нет. Сейчас участок перекрыт, поезда по соседним веткам ходят с большими задержками. По 14 другим направлениям и вовсе отменены.

А парламентская оппозиция уже подняла главный вопрос: о прозрачности приватизации греческих железных дорог. Это было сделано в 2017-м во время затяжного кризиса по указанию международных кредиторов. Сто процентов государственных акций купила почти за бесценок обанкротившаяся итальянская компания.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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