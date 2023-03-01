Удары короткими очередями: штурм Марьинки продолжается

Американский броневик был уничтожен вместе с экипажем одним точным выстрелом

Эта автоматическая пушка - на самом деле зенитное орудие. Но сегодня расчет прикрывает пехоту не от атак с воздуха, а на земле. В Марьинке. Артиллеристы бьют по позициям боевиков буквально короткими очередями. Залп - и еще четыре снаряда накрыли развалины, где у националистов был наблюдательный пункт.

Штурм Марьинки не останавливается ни на минуту. Вот на улице подбитый американский броневик. Уничтожен вместе с экипажем одним точным выстрелом.

Пока шла артподготовка, разведчики успели нащупать еще одно слабое место в обороне ВСУ - в районе дачных участков. Подтянули бронетехнику. И в стремительной атаке выбили радикалов из юго-западных кварталов города. Еще не до конца. Но большая часть этого района уже под контролем российских войск.

Ожесточенные бои идут за Угледар. Если два дня назад линия фронта проходила в километре от города, то сегодня морские пехотинцы уже в частном секторе на окраинах. Штурмовая группа занимает круговую оборону. И плотным огнем начинает выбивать националистов из дома напротив. Выстрел - точно в окно, где у боевиков была пулеметная точка.

Еще один тактический успех - под Сватово. Российские бойцы захватили стратегически важную высоту. С воздуха видно, как националисты бегут с позиций.

На артемовском участке спецназ вышел к пригородному поселку Хромово. Закрепился на холмах. И взял под огневой контроль дорогу на Константиновку. Последнюю трассу, по которой ВСУ еще могут перебрасывать в город резервы.

Основной удар артиллерии сейчас сосредоточен на городке Часов Яр. По сути, это западная окраина Артемовска. И одновременно - последний плацдарм группировки ВСУ на этом направлении.

Заброшенный двор под Донецком. На первый взгляд все тихо. Но взвод Росгвардии - в полной экипировке. Прикрываясь бронированными щитами, начинают зачистку. Первый боец внимательно наблюдает за обстановкой. Второй готов в любую секунду нажать на курок. По оперативной информации, в развалинах могут находиться диверсанты. Проверили подвал - никого. В доме - тоже. Внимание привлекло пятно на стене, над печью - видимо, дымоход недавно разобрали. Отодвинули плиту, а там тайник. Три килограмма пластида, гранаты и мины. Позже выяснится, что диверсанты собирались устроить теракт. Но не успели. Все боеприпасы уничтожены на месте. Сейчас идет поиск преступников.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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