ФМБА предупредило о сохранении угрозы COVID-19

Могут появиться новые высокопатогенные штаммы

Коронавирусная инфекция по-прежнему представляет угрозу. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Эксперты напомнили про принятые в России меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Тем не менее, коронавирусная инфекция по-прежнему представляет угрозу, в первую очередь, в связи с высокой вероятностью возникновения новых высокопатогенных штаммов.

В связи с этим разработка платформы создания универсальных противовирусных препаратов, устойчивых к возникновению новых мутаций, остается крайне актуальной задачей, подчеркнули в агентстве. Там напомнили, что в ФМБА был разработан инновационный препарат "МИР 19", который эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая разновидности "дельта" и "омикрон", сообщает РИА Новости.

28 февраля в Роспотребнадзоре рассказали, что в России начала снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией, а также гриппом и ОРВИ. На восьмой неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 84 тысячи случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% меньше, чем на предыдущей неделе.

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