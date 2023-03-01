Вашингтон усиливает давление тех, кто отказывается выступить против России

Угрозы в первую очередь сыпятся в адрес азиатских партнеров Москвы

Когда Энтони Блинкен прилетел в Казахстан, прогнозы лишь подтвердились. За несколько часов он более 10 раз обвинил Россию в агрессии и призвал республику не дружить с Кремлем. Такое откровенное давление представителя Белого дома, появившегося в Казахстане впервые с момента вступления в должность госсекретаря, говорит лишь о том, что США активно держат курс на Восток. Рассорить Россию с ближайшими азиатскими партнерами, которые неохотно воспринимают европейские санкции, - вот зачем это все. И прозвучавшие угрозы Китаю - это именно угрозы, причем всем.

"Мы без колебаний нанесем удары по китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке военных действий России. Китай не может играть на две стороны: он не может представлять формат мирных переговоров и в то же время - подливать масло в огонь", - сказал Блинкен.

Впрочем, американский истеблишмент, видимо, плохо знаком с русскими пословицами - для Блинкена первый блин стал комом.

"Мы на данный момент не ощущаем рисков или угроз со стороны России. Казахстан является членом Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ наряду с другими государствами, которые граничат с Россией или же находятся в этом регионе. Поэтому мы рассматриваем отношения с Россией в качестве альянса, который функционирует в рамках этих многосторонних структур", - ответил Мухтар Тлеуберди, министр иностранных дел Казахстана.

Это проявляется во многих сферах. Причем и Казахстан, и Узбекистан, и Индия, куда также держит путь гость из Вашингтона, недавно были в числе стран, воздержавшихся от антироссийской резолюции, составленной западной группировкой.

И российский министр иностранных дел Сергей Лавров уверен в своих союзниках. Он уже в Индии. Сегодня здесь состоится саммит глав МИД G-20. Тема традиционная - украинский конфликт и, как любят выражаться на Западе, российская агрессия. Впрочем, с терминами обещают в ближайшее время еще определиться. А вот с поставками вооружения Киеву спорят. Арсеналы оружия западных стран истощены, и нет возможности исполнить обещания по отправке танков "Леопард".

"Некоторые страны обнаружили, что танки в их арсенале фактически не работают или не имеют запасных частей. А их лидеры столкнулись с сопротивлением внутри своих собственных коалиций и даже со стороны министерств обороны. Некоторым пришлось вызывать инструкторов, отправленных в отставку, чтобы научить украинских солдат пользоваться танками старых моделей", - пишет NYT.

А Германия, кажется, переусердствовала со своей помощью и отправила лишнего.

"На Украину отправлены система Skynex и последняя разработка Skyranger, хотя четырех таких установок хватило бы, чтобы полностью закрыть небо над Берлином, у Германии сейчас нет этой защиты", - говорят эксперты.

А в Конгрессе США, наконец, объяснили, почему истребители F-16, которые уже давно клянчит Киев, скорее всего, никто не даст: "Нужно не только обучить пилотов. Нужно обучить механиков. У вас должны быть аэродромы, где можно разместить F-16. У вас должны быть запасные части, чтобы все это работало. Поэтому мы решили, что поставки - это неразумно".

И как потом за это все отчитываться? В Пентагоне сегодня заявили, что получают сообщения об утечке оружия из Украины. И сейчас идет проверка этой информации.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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