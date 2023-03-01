Погода испытывает на прочность жителей Заполярья

В Мурманской области - рекордный снегопад и штормовой ветер.

Что представляет из себя так называемое "малоградиентное барическое поле", под воздействием которого находится погода в Заполярье, в полной мере смогли ощутить жители Мурманска. За последние двое суток при сильном ветре и аномально низкой для этого времени температуре в городе выпало рекордное количество осадков - более 75 процентов от месячной нормы.

В плену у непогоды оказались водители. Многие участки областных дорог перекрыли, и людям пришлось ночевать в автомобилях. Также в регионе закрыли горнолыжные комплексы. Из популярного у туристов поселка Териберка, что на берегу Кольского полуострова, путешественникам приходилось выбираться на вездеходах через тундру. Как сообщают местные журналисты, цена такого трансфера доходила до 85 тысяч рублей в одну сторону. В аэропортах задержали несколько авиарейсов. По прогнозам, снег стихнет лишь к вечеру.

А в регионах Центральной России с приходом календарной весны открылся сезон спасения с водоемов гуляющих и рыбаков. Только за сутки сотрудники МЧС обнаружили несколько групп людей, уплывших в акваторию Финского залива на дрейфующих льдинах. Все они отправились на рыбалку за корюшкой, которая в это время подходит к берегу. В итоге спасатели эвакуировали 15 человек и собаку.

Граждан просят соблюдать правила безопасности и держаться подальше от открытой воды. Зима была довольно теплой, так что ледоход на реках и озерах в этом году может стартовать раньше обычного.

Татьяна Сидорова, Андрей Молошников , "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"