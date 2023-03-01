В Гостином дворе проходит форум "Мы вместе. Спорт"

Также стартовала заявочная кампания для волонтеров, которые примут участие в организации турнира "Игры будущего 2024"

Сегодня стартовала заявочная кампания для волонтеров, которые примут участие в организации международного турнира "Игры будущего 2024". Он пройдет в Казани.

Это соревнования по инновационным технологичным видам спорта, которые объединяют как физическую, так и цифровую составляющие. Участники при помощи специального оборудования погружаются в виртуальную реальность. В планах - привлечь к организации игр полторы тысячи добровольцев из регионов России и других стран.

Кроме того, в Гостином дворе работает форум "Мы вместе. Спорт". Его участники обсуждают сегодня опыт проведения подобных соревнований.

"Россия выступает инициатором и создателем принципиального нового ответа на запрос в обществе на объединение спорта и технологий образования. Впервые Россия выводит на арену международный турнир, который не имеет аналогов в мире", - отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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