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В Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию участников СВО

10:41
  • среда
  • 01 марта 2023

Наказание может составить до 15 лет лишения свободы

Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение поправки об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольческих формирований. Об этом в среду, 1 марта, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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Как отметил политик в своем Telegram-канале, нарушителям предлагаемых норм грозит наказание в виде штрафов до 5 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительных или принудительных работ до пяти лет, либо лишения свободы сроком до 15 лет.

По словам Володина, это защитит всех, "кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан".

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) рассказали, что в ходе спецоперации противник предпринимает усилия по развертывания пропагандистской кампании. Эта деятельность направлена на радикализацию населения, а также вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, подчеркнули в комитете.

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