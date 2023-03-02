Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Весов радуют отношения, а Козерогам повезет с покупкой нового жилья

Овны

Гармония между Венерой и Юпитером - просто праздник! Весеннее преображение, новая любовь или работа - во всем, что может с вами случиться, вас ждет успех!

Тельцы

Самое время погрузиться в личные дела: записаться к психологу или на интересный тренинг. Вся сила внутри вас, осталось только раскрыть свои истинные способности.

Близнецы

Сегодня хорошо заниматься самопродвижением, рекламировать себя. Но прежде хорошенько продумайте, что вы хотите сказать миру, в чем ваша миссия?

Раки

Хотя неделя движется к концу, вам не стоит упускать возможности, которые дают сегодня звезды. Карьера и бизнес сами себя не построят, скорее беритесь за дела!

Львы

При желании сегодня вы можете заложить основу для кардинальных перемен в жизни. Переезд, новая престижная профессия - сейчас это реальнее, чем когда-либо.

Девы

Звезды обещают вам удачу в делах, связанных с банками, инвестициями, страховыми компаниями. В вашу пользу может решиться щекотливый вопрос типа наследства.

Весы

Отношения продолжают радовать! Венера с Юпитером готовы подарить судьбоносное знакомство с человеком, который будет поддерживать вас и делиться душевным теплом.

Скорпионы

Коллектив или ваше рабочее пространство скоро изменятся к лучшему. У вас хорошие шансы на рост зарплаты, новую должность или более удобный график.

Стрельцы

Планеты предлагают вам соблазнительный микс из развлечений, флирта, отдыха и прочих радостей жизни. Это чертовски приятно, но все же сохраняйте благоразумие!

Козероги

Удача ждет представителей знака, которые занимаются недвижимостью, товарами для дома. Повезет и тем, кто задумал переехать, купить новое жилье или сделать ремонт.

Водолеи

Вас порадуют переговоры, встречи, переписка, общение. Через знакомых придут предложения, откроются новые возможности, которых вы давно ждете.

Рыбы

Юпитер с Венерой открывают для вас денежный поток! Сегодня и завтра участвуйте в лотереях, ищите выгодные предложения, откликайтесь на вакансии.

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