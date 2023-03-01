Попова высказалась о возможной утечке COVID-19 из институтов в Ухане

Невозможно подтвердить, что Китай "потерял" коронавирус

Институты в китайском Ухане не изучали ничего запретного по COVID-19.

Об этом в среду, 1 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Подтвердить, что китайцы "потеряли" коронавирус, невозможно.

"Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Накануне директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что пандемия коронавируса началась из-за утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане. По его словам, китайские власти пытаются мешать работе по установлению причин пандемии.

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