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Автопроизводителям в России дали новую отсрочку по уплате утилизационного сбора

11:06
  • среда
  • 01 марта 2023

Срок уплаты сбора сдвинут до 15 декабря 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о новой отсрочке по уплате утилизационного сбора для автопроизводителей, заключивших специальные инвестконтракты. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в пресс-службе кабмина.

В соответствии с документом российские предприятия автопрома, заключившие специальный инвестиционный контракт, смогут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора за четвертый квартал 2022 года и за первый-третий кварталы 2023 года.

Окончательный срок уплаты утилизационного сбора перенесен на 15 декабря 2023 года.

Отсрочка должна помочь автопроизводителям решить проблему дефицита оборотных средств, а также создать запас комплектующих для бесперебойной работы производственных линий, сообщается на официальном сайте кабмина.

В декабре 2022 года были внесены корректировки в стратегию развития российского автопрома. Согласно целевому сценарию, доля произведенных в России автомобилей на внутреннем рынке к 2035 году вырастет до 83%. А электромобили к 2030 году займут 15% авторынка.

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