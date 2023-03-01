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РУДН проверят из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза

11:09
  • среда
  • 01 марта 2023

Инцидент произошел на выставке землячеств

Минобрнауки России назначило служебную проверку РУДН в связи с ситуацией с украинскими флагами в здании вуза.

Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе министерства. О результатах проверки будет известно позднее.

Вывешивание флага государства с неонацистским режимом власти недопустимо, отметили в Минобороны.

Ранее студенты РУДН на выставке землячеств разместили флаги Украины напротив поздравлений с Днём защитника Отечества. Объясняя свой поступок, учащиеся отметили, что выставка отражает позицию взаимоуважения народов разных стран.

Мы, студенты самого интернационального университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку. Пока во всем мире отменяют русскую культуру и делают Россию козлом отпущения, мы отстаиваем позицию взаимоуважения и чтим традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН", - заявили студенты (цитата по RT).

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