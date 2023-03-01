Киев заявил о непричастности к ударам по России

Российские регионы неоднократно подвергались атакам ВСУ

Украина не наносит ударов по российской территории, заявил в среду, 1 марта, советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По утверждению украинского чиновника, "Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", сообщает РИА Новости.

Российские регионы, расположенные рядом с границей с Украиной, неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. В феврале сразу несколько муниципальных образований в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В частности, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал жилой дом и линия электропередачи. В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и также повреждена ЛЭП.

Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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