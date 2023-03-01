ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев заявил о непричастности к ударам по России

11:20
  • среда
  • 01 марта 2023

Российские регионы неоднократно подвергались атакам ВСУ

Украина не наносит ударов по российской территории, заявил в среду, 1 марта, советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Российские военкоры рассказали об атаке в Полтавской области "странными объектами"

По утверждению украинского чиновника, "Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", сообщает РИА Новости.

Российские регионы, расположенные рядом с границей с Украиной, неоднократно подвергались атакам со стороны ВСУ. В феврале сразу несколько муниципальных образований в Белгородской области попали под обстрел ВСУ. В частности, в хуторе Старый Волоконовского района пострадал жилой дом и линия электропередачи. В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и также повреждена ЛЭП.

Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Обстрел со стороны Украины
Обстрел со стороны Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.