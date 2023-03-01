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В кабмине назвали виновников отстранения россиян от международных соревнований

11:47
  • среда
  • 01 марта 2023

После начала СВО были введены санкции в отношении России в спорте

Международные спортивные организации, включая Международный олимпийский комитет (МОК), по указанию англосаксов создают препятствия для участия российских спортсменов в соревнованиях. Об этом в среду, 1 марта, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
МОК исключил возможность допуска россиян к соревнованиям с флагом и гимном

По словам замглавы кабмина, "мы видели, как под дудку англосаксов все международные организации, начиная с МОК, стали ставить препоны для участия наших спортсменов в международных спортивных соревнованиях".

Чернышенко подчеркнул, что пресловутые англосаксы "продолжают это делать", сообщает ТАСС.

В феврале официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты поддерживают идею сохранения запрета для российских, а также белорусских спортсменов участвовать в международных спортивных турнирах. При этом использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии должно быть запрещено, если российских и белорусских атлетов все же допустят к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, считают в Вашингтоне.

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Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
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