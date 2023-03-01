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Собянин: "Московское долголетие" объединяет более 500 тыс. москвичей

11:45
  • среда
  • 01 марта 2023

Для горожан организовано более 30 творческих и спортивных направлений

Проекту "Московское долголетие" - пять лет. За это время участниками стали около полумиллиона жителей столицы старшего возраста, сообщил мэр Серей Собянин в своем блоге.

Для горожан организовано более 30 творческих и спортивных направлений. Занятия проводят тысячи профессиональных преподавателей очно и в формате онлайн.

С 2019 года открылось свыше 70 центров "Московского долголетия", где посетители сами объединяются в клубы по интересам. Совсем скоро такие пространства появятся во всех районах столицы.

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Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
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