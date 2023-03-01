Собянин: "Московское долголетие" объединяет более 500 тыс. москвичей

Для горожан организовано более 30 творческих и спортивных направлений

Проекту "Московское долголетие" - пять лет. За это время участниками стали около полумиллиона жителей столицы старшего возраста, сообщил мэр Серей Собянин в своем блоге.

Для горожан организовано более 30 творческих и спортивных направлений. Занятия проводят тысячи профессиональных преподавателей очно и в формате онлайн.

С 2019 года открылось свыше 70 центров "Московского долголетия", где посетители сами объединяются в клубы по интересам. Совсем скоро такие пространства появятся во всех районах столицы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"