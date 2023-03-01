В России с коронавирусом госпитализировали 1950 человек

Скончались 37 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1950 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 1 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 13438 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 16557 человек, скончались 37 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 3413 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 154. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1130 человек, в Московской области – 302.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22285908 случаев заболевания, зарегистрировано 396137 летальных исходов.

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